"Promis auf Hartz IV" stellt die Beziehung von Hubert (51) und Matthias Fella (36) mächtig auf die Probe! In der TV-Show müssen prominente Teilnehmer drei Wochen lang in einem neuen Umfeld vom Hartz-IV-Regelsatz leben – kein leichtes Unterfangen für das Fella-Luxuspärchen: Beim Möbelkauf in der vergangenen Episode flogen zwischen den Ehemännern ordentlich die Fetzen. Doch lag das wirklich an den harten Bedingungen des Formats oder kippt die Stimmung bei Hubert und Matthias auch zu Hause mal?

Promiflash hat mal bei den beiden nachgehakt, ob sie während des TV-Experiments gereizter waren als sonst. "Natürlich bieten die begrenzten Ressourcen ein größeres Streitpotenzial als üblich in unserem Leben", stellte Hubert im Interview klar. Dennoch konnten sie auch etwas Positives aus der Show-Erfahrung ziehen: "Wir sind daran gewachsen und es hat uns nicht nur in diesem Sozialexperiment enger zusammengeschweißt."

Schon vor den Dreharbeiten für "Promis auf Hartz IV" hatten Hubert und sein Liebster Angst vor dem, was sie erwarten würde – gegenüber Promiflash betonte Matthias, dass ihm sogar das Dschungelcamp lieber wäre. "Im Dschungel weißt du genau, was auf dich zukommt. Du weißt, du hast nichts, du hast zwar deine Grundsachen, die du brauchst und weißt eigentlich, was auf dich zukommt", sagte er.

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Hubert und Matthias Fella, April 2019

Anzeige

RTL2 / Severin Schweiger Die Fellas bei "Promis auf Hartz IV"

Anzeige

Instagram / hubertfella Hubert und Matthias Fella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de