John Stamos (56) versucht sich als Amor! Seit Ende der 80er Jahre ist der US-Amerikaner nicht mehr aus der Serienwelt wegzudenken. Als Jesse Katsopolis begeisterte der Schauspieler jahrelang die Zuschauer der Kult-Sendung Full House – und seit 2016 auch in der Neuauflage Fuller House. "Onkel Jesse" gehört zu den absoluten Zuschauerlieblingen. Auch diese aktuelle Aktion dürfte Johns Beliebtheit keinen Abbruch tun: Der Schauspieler unterstützte jetzt einen Fan bei dessen Heiratsantrag!

Via Instagram teilte der Serien-Star ein Video von seiner guten Tat: In dem Clip ist zu sehen, wie John und der Ehemann in spe so tun, als würden sie in der Walt Disney World Florida für ein gemeinsames Selfie posieren – dann rufen sie die zukünftige Braut dazu. Während die Blondine von der Anwesenheit des "Fuller House"-Darstellers abgelenkt wird, geht ihr Freund vor ihr auf die Knie. Als wäre als das noch nicht romantisch genug, beginnt im Hintergrund auch noch eine Feuerwerksshow. Die Aktion gelingt: Die Partnerin des Mannes sagt Ja!

"Bei einem Antrag zu helfen, wäre an sich schon eine große Ehre, aber das auch noch in der Disney World während des Feuerwerks? Das ist einfach magisch!", freute sich John unter dem Beitrag. Kein Wunder, dass diese Aktion seinen Geschmack traf: Er feierte an demselben Ort im Februar sein einjähriges Hochzeitsjubiläum mit Ehefrau Caitlin McHugh Stamos!

Nicky Nelson/WENN.com John Stamos, Schauspieler

Rich Fury/Getty Images John Stamos, Schauspieler

Joshua Sudock/Disneyland Resort via Getty Images John Stamos und seine Frau Caitlin McHugh Stamos in der Walt Disney World Anaheim, Florida

