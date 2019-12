Auweia, Wayne Carpendale (42) hat es voll erwischt! Der Ehemann von Annemarie Carpendale (42) ist bekannt dafür, dass er seine Follower auf Social Media mit regelmäßigen Postings über seinen Familien-Alltag auf dem Laufenden hält – und das gerne auch mit einer großen Portion Selbstironie. So fiel es seinen Fans auch sofort auf, dass es in den vergangenen Tagen ungewohnt ruhig um den Moderator und Schauspieler geworden war. Jetzt hat sich Wayne endlich via Facebook gerührt und den Grund für die Funkstille verraten: Er war krank!

"Ihr wollt Reality?", fragte Wayne unter seinem neuen Facebook-Foto, auf dem er es sich auf mehreren Kissen bequem macht. Dass der Familienvater so eingekuschelt daliegt, hat einen triftigen Grund: "Nach drei Tagen krank und auf Antibiotikum liege ich gerade, nachdem ich meinem Kleinen die Windel gewechselt habe, im flauschigen Bademantel auf flauschigen Kissen." Auf seinem Gesicht lässt der 42-Jährige zudem eine Gesichtsmaske einziehen – die habe er in seinem Adventskalender von Annemarie gefunden.

"Selten habe ich mich männlicher gefühlt als bei diesem Selfie!", scherzte der bettlägerige Moderator. Seine Fans feiern ihn für diesen ehrlichen Einblick, auch wenn viele bei dem hübschen Anblick nicht ganz glauben können, dass der Münchener krank ist. "Die Maske brauche ich, so fit sehe ich nach zehn Stunden Schlaf nicht aus", meinte nur ein User. Vielleicht trägt der 42-Jährige aber auch ein wenig Make-up? Denn auch wenn er noch nicht topfit zu sein schien, ging es für ihn für den Rest des Tages tatsächlich sogar zu einem Shooting.

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn, Oktober 2019

Actionpress/ Gulotta, Francesco Annemarie und Wayne Carpendale beim Mon Cheri Barbara Tag

Getty Images Wayne Carpendale beim Bambi 2019

