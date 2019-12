Wer hat die meisten Herzen erobert? Seit sieben Wochen flimmert Hochzeit auf den ersten Blick über die Bildschirme – und am kommenden Sonntag steht das tränenreiche Finale der Kuppelshow an. In der aktuellen Staffel gaben sich sechs Paare das Jawort und jedes sorgte dabei für große Emotionen beim Publikum. Aber ein Pärchen scheint in der Gunst der Fans in vielerlei Hinsicht ganz oben zu stehen: Melissa und Philipp!

In den neuesten Promiflash-Votings belegen die beiden Hamburger bereits zum zweiten Mal den ersten Platz! Nachdem sie von den Usern schon im November zum beliebtesten Paar gewählt wurden, wurde nun auch ihre Hochzeitsfeier zur romantischsten Zeremonie gekürt: Von 1.225 Teilnehmern stimmten 47,8 Prozent (586 Stimmen) für die zweite Trauung der diesjährigen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ausgabe. Diese Sympathien spiegeln sich auch auf Instagram wieder: Auf der Foto- und Videoplattform haben sie von allen Kandidaten die meisten Follower: Melissa führt mit über 28.000 Abonnenten das Feld bei den Frauen an, während Philipp mit über 7.000 Netz-Anhängern die größte Community unter den Männern hat.

Aber was mögen die Zuschauer so sehr an ihnen? "Ihr seid die einzigen Teilnehmer aus der Sendung, die ein wahres Gefühl ausstrahlen", "Ihr seid ein tolles Paar" und "Ihr macht einen verliebten Eindruck und habt euch eine Chance gegeben", kommentierten zum Beispiel drei User auf dem Account von Melissa.

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

