Morgenstund hat Gold im Mund! Dafür, dass Dwayne "The Rock" Johnson (47) sich erstaunlich viel Zeit bis zur Eheschließung mit seiner Frau Lauren Hashian (35) ließ, konnte es ihm am Hochzeitstag dann doch nicht früh genug geschehen: Der Schauspieler ehelichte seine Liebste erst nach zwölf Jahren Beziehung. Die Trauung selbst sollte aber unbedingt vor zehn Uhr morgens vollzogen sein. Was bewegte "The Rock" und die Mutter seiner zwei Töchter dazu, so zeitig aus den Federn zu schlüpfen?

Der 47-Jährige war kürzlich zu Gast in der US-Kult-Talkshow von Moderatorin Ellen DeGeneres (61) und erklärte, warum er und seine Ehefrau sich für eine morgendliche Zeremonie entschlossen haben. "Ich musste trainieren! Ich hatte das 8-Uhr-Training! Nein, ich mache nur Spaß", scherzte der Hollywood-Kraftprotz zunächst und sorgte damit für schallendes Gelächter in der Ellen DeGeneres Show. Der wahre Grund für die Hochzeit im Morgengrauen war jedoch, dass das Paar das Ehegelübde zu einer heiligen hawaiianischen Zeit ablegen wollte. Zu Tagesbeginn wachen die Vorfahren über das Volk, so wird es auf Hawaii seit Generationen erzählt. "Außerdem ist es auf Hawaii eine schöne Zeit. Es war wirklich eine magische Hochzeit“, schwärmte der "Jumanji"-Darsteller. Zudem habe das Paar danach ganz entspannt und ausgedehnt mit der Familie brunchen können.

Derzeit ist der ehemalige Wrestling-Star in dem Fortsetzungs-Streifen "Jumanji: The Next Level" zu sehen. Gemeinsam mit seinen guten Schauspielkumpels Kevin Hart (40), Jack Black (50) und der schottischen Darstellerin Karen Gillan (32) meistert er in einer Videospiel-Welt rasante Abenteuer. In Deutschland erscheint der Kinofilm am 13. Dezember 2019 in den Lichtspielhäusern.

