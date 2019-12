Die Musikwelt trauert um einen großen Star! Bodo Staiger gehörte spätestens seit den Achtzigern zu Deutschlands beliebtesten Musikern. Seinen größten Hit feierte der Rheingold-Frontsänger mit dem Hit "Dreiklangsdimensionen". Das Multitalent galt in der Düsseldorfer Musikszene als Ikone. Erst vor zwei Jahren verkündete der Sänger das Rheingold-Comeback. Dieser Traum sollte allerdings leider unerfüllt bleiben – Bodo ist nun ganz plötzlich verstorben.

Das Ableben des gefeierten Künstlers bestätigten einige Medien, unter anderem Rolling Stone. So sei der Sänger am Dienstag, dem 10. Dezember 2019 im Alter von 70 Jahren gestorben. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass er bis zuletzt ein aktives Mitglied der Musikindustrie gewesen war.

Nachdem Bodo in den sechziger Jahren an der Seite von Marius Müller-Westernhagen (71) in der Rock-’n’-Roll-Band Harakiri Whoom gespielt hatte, stand er mit Karl Bartos von der Band Kraftwerk auf der Bühne. Doch zum Ruhm kam der spätere Produzent mit der Elektropop-Band Rheingold. Trotz der Auflösung 1984 veröffentlichte die Gruppe 2017 ein letztes Album: "Im Lauf der Zeit".

Facebook / Rheingold Bodo Staiger im Oktober 2014

Getty Images Marius Müller-Westernhagen in Erfurt 2005

Everett Collection Kraftwerk in den 1970er Jahren

