Sind Katharina Kock (21) und Jakob Grün (21) auch privat richtig dicke? Von Anfang zogen sich ihre Serien-Charaktere Toni und Connor bei Berlin - Tag & Nacht magisch an. Nach einigem turbulenten Hin und Her samt Liebesdreieck mit Connors Rivalen Dean sind sie mittlerweile ein Paar geworden. Ob diese intensive Story vor der Kamera die beiden Schauspieler auch abseits des Sets verbindet? Tatsächlich stehen sich Katharina und Jakob auch privat ziemlich nah!

Auch nach Drehschluss verstehen sich die beiden Darsteller ziemlich gut. Ihre freundschaftliche Beziehung macht dabei vor allem eines aus: "Bedingungsloses Vertrauen", wie Jakob in einem RTL2-Interview erzählte. "Und das, obwohl man sich erst so kurz kennt", schob Katharina hinterher, die erst seit Ende August Teil der erfolgreichen Daily ist. Jakob hatte dafür direkt eine Erklärung gefunden: "Wenn man solche Szenen spielt, wie wir sie spielen müssen, ist man direkt auf einem ganz anderen Level." Schon nach wenigen gemeinsamen, arbeitsreichen Tagen habe man das Gefühl, sich seit Jahren zu kennen: "Weil man innerhalb der Rollen in kurzer Zeit all das emotional durchmacht, wie mit Freunden teilweise nie oder eben erst nach langer, langer Zeit."

Beim Blick auf die Social-Media-Profile wird zusätzlich schnell klar, dass die zwei rund um die Uhr ein inniges Verhältnis zueinander haben. Mehr als Freundschaft scheint allerdings kein Thema zu sein – immerhin verriet Katharina kürzlich gegenüber Promiflash, dass sie die ganz große Liebe noch nicht gefunden habe.

