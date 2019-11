Toni kann sich nicht entscheiden: Connor oder doch Dean? Seit Wochen sorgt das Berlin - Tag & Nacht-Liebesdreieck für Herzrasen. Während der Klassenfahrt könnte das Drama in der Serie jetzt eskalieren – Toni und Dean landen sogar gemeinsam in der Kiste! Doch noch bevor sie so richtig in Fahrt kommen, bricht die Blondine das Ganze ab. Der Grund: In Gedanken ist sie die ganze Zeit bei Connor. Eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle – ob das Privatleben von Toni-Darstellerin Katharina Kock (21) ähnlich chaotisch abläuft? Promiflash hat nachgehakt!

"Mein Privatleben sieht ganz anders aus!", stellte Katharina gegenüber Promiflash klar. Zwar dürfte es Toni schmeicheln, von zwei Männern umgarnt zu werden – tauschen wolle die 21-Jährige aber nicht mit ihrem Serien-Ich: "Obwohl eine Wahl zwischen zwei Typen schon cool wäre, würde mir die Entscheidung auch sehr schwerfallen." Genau wie ihre Serienfigur würde Katharina in so einer Situation nur selten einen kühlen Kopf bewahren. "Aber bis es bei mir zu einem Drama kommt, dauert es definitiv auch länger, als das bei Toni der Fall ist", sagte sie schmunzelnd.

Aktuell ist Katharina Single. Hat sie den Richtigen also noch nicht gefunden? "Also, ich denke, dass fast jeder schon mal diese eine große Liebe hatte, die dann doch in die Brüche ging. Aber seitdem ist mir die große Liebe bisher nicht noch mal begegnet", erklärte die Nordrhein-Westfälin und beteuerte weiter: "Aber was nicht ist, kann ja noch werden!"

RTL2 Dean (Adonis Jovanovic), Toni (Katharina Kock) und Connor (Jakob Grün) bei "Berlin - Tag & Nacht"

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Dean (Adonis Jovanovic) und Toni (Katharina Kock) bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Katharina Kock, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

