Auf diesem Foto sah man Angelina Heger (27) ihre Schwangerschaft noch nicht an! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der Ex-TV-Rosenkavalier Sebastian Pannek (33) überraschten ihre Fans jetzt mit süßen Neuigkeiten: Die beiden Turteltauben erwarten ein Baby! Diese Nachricht verkündeten die zwei mit einem Foto, auf dem Angelina ihre bereits ziemlich runde Babykugel in die Kamera hält – doch nur zwei Tage zuvor war die noch kaum sichtbar!

Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige am vergangenen Samstag einen Schnappschuss, der offenbar in ihrem aktuellen Dubai-Urlaub entstanden ist. Auf dem Bild posiert Angelina in einem engen, gestreiften Badeanzug, ohne etwas vor den Bauch zu halten. Nichtsdestotrotz ist auf dem Foto von einer Wölbung fast nichts zu sehen!

In einer Instagram-Story erklärte die Brünette nun, wie sie den Babybauch auf ihren Bildern versteckt hielt: Sie habe immer darauf geachtet, ihre Körpermitte entweder nicht direkt zu fotografieren, oder sie habe alte Fotos gepostet. Es käme jedoch auch auf die Perspektive an: Bei frontalen Fotos sei die Kugel kaum erkennbar.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Defrance / ActionPress Angelina Heger in Berlin, 2019

United Archives GmbH / ActionPress Angelina Heger bei der "Pets"-Premiere Berlin



