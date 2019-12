Angelina Heger (27) hat ihre Follower im Netz nicht an der Nase, sondern am Babybauch herumgeführt! Die Influencerin und ihr Liebster, der Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33), gaben es am heutigen Sonntag mit einem Foto bekannt – das Paar erwartet tatsächlich schon seit Längerem ein Baby! Und das, obwohl sie erst seit vergangenen Juni offiziell zusammen sind. Trotz der anderen Umstände postete Angelina fleißig weiterhin Fotos und Videos auf Social Media, mittlerweile ist ihre gewachsene Körpermitte allerdings nicht mehr zu übersehen: So geschickt versteckte die 27-Jährige ihr Familien-Glück!

Einige der 560.000 Abonnenten der werdenden Mama ahnten schon etwas: Entweder postete Angelina Bilder von sich auf Instagram, die sie ab der Brust aufwärts zeigten, etwas vor ihrer Körpermitte drapiert war – oder gleich ganz alte Schnappschüsse. Ein Winterurlaub kam dem Pärchen ebenfalls gelegen, denn unter ihrer dicken, pinkfarbenen Jacke war das Bäuchlein noch so gut wie unsichtbar. Auch zu langen Kuschelpullis griff die Berlinerin, um ihr kleines Geheimnis noch so lange wie nötig zu schützen.

Da musste der baldige Papa Mitte November eben allein Skifahren – eines der stärksten Indizien für Angelinas Fans, dass sie wirklich in freudiger Erwartung sein könnte. Immerhin besteht beim Wintersport die Gefahr zu stürzen und das Baby zu verletzen. "Super hast du das gemacht", kommentierte sie ein Foto von Sebastian, das er nach seiner ersten Solo-Pisten-Erfahrung postete.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek im Winterurlaub im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de