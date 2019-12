Naomi Jon (23) macht gerade eine schwere Phase durch. Die deutsche YouTuberin unterhält ihre Community eigentlich stets mit witzigen Clips rund ums Thema Styling, Lifestyle und Do-It-Yourself. Doch zuletzt machte sie sich auf ihrem Kanal rar. Jetzt erklärt die Influencerin, was wirklich los ist: Naomi hat gerade eine Trennung hinter sich – und ist aufgrund des Liebes-Aus in ein tiefes emotionales Loch gefallen, von dem sie nun unter Tränen im Netz berichtete!

Das verriet sie vor Kurzem in einem neuen YouTube-Video – Naomi sei es wichtig, dass ihre Fans mitbekommen, dass sie nicht immer die lustige Person aus ihren Clips ist. "Vor zwei Wochen habe ich mich von meinem Freund getrennt. Seit der Trennung fühle ich mich ziemlich beschissen. Es war irgendwie meine Entscheidung, also bin ich auch selbst schuld. Aber ehrlicherweise kann man sich nicht die Schuld dafür geben, wie man fühlt. Das ändert nichts daran, dass ich mich seitdem wie Scheiße fühle. Ich bin so traurig. Ich komme da nicht raus", erklärte sie. Es sei das erste Mal, dass sie eine Trennung von einer Person erlebe, mit der sie so lange zusammen gewesen sei und die sie so sehr geliebt habe. "Jedes Mal, wenn ich alleine war letzte Woche, konnte ich einfach nicht aufhören zu weinen. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so traurig gewesen zu sein", stellte sie erschüttert fest.

Wer ihr Ex-Freund ist, hatte Naomi ihren Fans nicht verraten. Zuletzt hatte sie im Promiflash-Interview auf der Glow in Berlin aber noch davon gesprochen, ihn bald ihren Follower vorstellen und vielleicht sogar ein Video mit ihm drehen zu wollen. Dazu kommt es nun allerdings nicht mehr. Auch wie lange der Paradiesvogel mit seinem Partner liiert gewesen ist, ließ sie offen. Aktuell denke sie sogar darüber nach, umzuziehen, um das Kapitel komplett hinter sich zu lassen.

Instagram / naomijon Naomi Jon im August 2019

Instagram / naomijon Naomi Jon, YouTuberin

Instagram / naomijon Naomi Jon, YouTuberin

