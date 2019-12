Geht da etwa noch was bei Viola Kraus (29) und Christian Rauch? Gerade erst flog der Muskelmann bei der aktuellen Staffel Bachelor in Paradise raus – keine der verbliebenen Ladys wollte dem Personal Trainer eine Rose überreichen. Schon vor einem Jahr hatte er im Paradies die große Liebe gesucht, verließ allerdings nach einem Flirt mit Viola und einer darauffolgenden Abfuhr freiwillig die Show. Doch wie sich nun herausstellt, endete ihre kurze Liaison dort nicht – Christian und die Münchnerin verbrachten anschließend noch ein paar heiße Tage in Thailand!

Bei Bachelor in Paradise – Der Talk mit Frauke Ludowig (55) plauderte Christian nicht nur über seinen aktuellen Rauswurf bei der Kuppelsendung, sondern auch über die Zeit vor einem Jahr. 2018 war er nämlich schon einmal bei dem Rosen-Format dabei gewesen. Trotz seines freiwilligen Abgangs damals war sein Abenteuer mit dem Model offenbar noch weitergegangen: "Wir haben noch ein paar Tage in Thailand dran gehangen und einen schönen Urlaub verbracht", berichtete er, während Viola verlegen grinste. Offenbar waren sich die beiden dort auch nähergekommen: "Ich glaube, jeder ist alt genug, um zu sagen, natürlich hatten wir eine schöne Zeit auch Abends und Nachts."

Aus der abenteuerlichen Affäre ist aber offenbar keine Beziehung entstanden, sonst hätte Christian wohl kaum ein zweites Mal in diesem Jahr nach der großen Liebe gesucht. Doch warum ist es bei den beiden gescheitert? "Irgendwie hat sich von beiden Seiten dann der Kontakt verloren. Wir verstehen uns trotzdem total gut", erklärte Viola im Talk mit Frauke. Während die 29-Jährige aktuell nichts zu ihrem Beziehungsstatus preisgeben will, steht Christian offen dazu, Single zu sein.

MG RTL D Viola Kraus und Christian Rauch bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus

MG RTL D / Arya Shirazi Christian Rauch, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

