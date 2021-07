Ob die Promi-Singles auf diese Weise ihre große Liebe finden? Dass Ralf Schmitz (46) seinen Moderationsjob bei RTL an den Nagel hängt und damit auch sein Erfolgsformat Take Me Out verlässt, ist schon lange bekannt. Seit einigen Wochen ist aber auch klar, dass Jan Köppen (38) in seine Fußstapfen tritt und mit einer XXL-Ausgabe der Flirtshow seine Premiere feiert. In der Folge in Extralänge werden aber nicht nur unbekannte Junggesellen verkuppelt: Unter anderem stellen sich auch Rocco Stark (35) und Till Adam dem Buzzer-Abenteuer.

Die Bachelorette, Love Island und Ex on the Beach haben Letzterem offenbar nicht ausgereicht, um das große Glück zu finden. Am 13. Juli gibt der Bademeister der Liebessuche im TV eine weitere Chance. Till taucht in einem ersten Trailer des Specials auf – genau wie Dschungelcamp-Star Rocco Stark. Ob der Reality-TV-Profi eine der 30 Ladys von sich überzeugen kann? Die Konkurrenz scheint stark zu sein. Immerhin will auch Bachelorette-Boy Christian Rauch im Studio seine Mrs. Right finden. Auch sein Gesicht ist in dem Teaser für einen kurzen Moment zu sehen.

In der Köppen-Ära können sich die Zuschauer aber nicht nur auf Promi-Dating freuen, sondern auch über eine neue Sendezeit. Während "Take Me Out" bis zuletzt noch einen späten Sendeplatz – meist erst nach 22:00 Uhr – belegte, werden die Folgen zukünftig zur Primetime ausgestrahlt. Dienstags um 20:15 Uhr stürzen sich die Teilnehmer also ins Datingerlebnis.

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Instagram / christian_rauch_ Christian Rauch, Ex-"Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

TVNOW / Stefan Gregorowius Jan Köppen, Moderator

