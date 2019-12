Shay Mitchell (32) genießt ihre Zeit als Neu-Mutter in vollen Zügen! Die schöne Schauspielerin verkündete im Oktober voller Freude, ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht zu haben. Nur wenige Wochen nach der Geburt arbeitet der Pretty Little Liars-Star bereits wieder als Model. Am Set darf aber auch Töchterchen Atlas Noa nicht zu kurz kommen: Shay posierte nun im heißen Outfit für die Kamera – und stillte dabei lässig ihre Kleine!

Multitasking im Mama-Style! Auf ihrem Instagram-Account teilte die 32-Jährige am Dienstag das Ergebnis eines Fotoshootings: In einem grünen Lack-Kleid mit XL-Dekolleté und schwarzem Slip schaut die Kanadierin selbstbewusst in die Kamera. Der Eyecatcher der Aufnahme ist aber nicht etwa der sexy Aufzug der Brünetten – sondern ihr Nachwuchs: Seelenruhig liegt Atlas an Shays nackter Brust und trinkt! Das Bild versah die Serien-Darstellerin mit der liebevollen Bezeichnung "Brust-Freunde".

Doch der intime Schnappschuss kam nicht bei allen Followern der Beauty gut an: "Ich bin wirklich ein Fan von ihr, aber das Foto soll nur Aufmerksamkeit generieren. Sie schaut ihr Baby nicht einmal an und hat keine Verbindung zu ihm!", kritisierte eine Userin. Shay ließ sich das aber nicht gefallen und entgegnete sarkastisch: "Ich habe in den Kinderbüchern wohl den Teil verpasst, in dem es heißt, dass ich Augenkontakt mit meinem Kind halten muss, wenn ich es stille – statt diesen wunderschönen Moment festzuhalten. Sag mir bitte, wo ich deinen Erziehungsratgeber kaufen kann!"

Instagram / shaymitchell Shay Mitchells Tochter Atlas

Anzeige

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter Atlas

Anzeige

Getty Images Shay Mitchell bei der Television Critics Association Press Tour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de