Kosenamen gingen Camila Cabello (22) nicht so leicht über die Lippen! Seit dem Sommer dieses Jahres ist die Katze aus dem Sack: Bei der Sängerin und ihrem langjährigen Freund Shawn Mendes (21) sprang doch tatsächlich der Funke über. Diese Situation war auch für die Verliebten selbst am Anfang offenbar gar nicht so leicht: Camila verriet jetzt, dass sie anfangs nicht wusste, wie sie ihren Shawn nun nennen soll!

Die Brünette war zu Gast bei The Tonight Show mit Jimmy Fallon (45) – und plauderte dort offen über die Probleme, die es mit sich bringt, wenn man sich dazu entscheidet mit einem guten Freund eine Liebesbeziehung einzugehen: "Habt ihr jemals jemanden gedatet, mit dem ihr sehr lange befreundet wart? Es ist wirklich seltsam am Anfang...", fragte Camila in die Runde. "Es hat mich so zwei Monate gekostet, bis ich ihn 'Baby' nennen konnte. Ich wollte ihn auch nicht bei seinem Namen nennen, weil wir uns ja daten", erklärte die Musikerin.

Die Lösung des Problems? "Also weil ich 'Baby' nicht sagen konnte, war es dann immer eher so: 'Hey, hey, du... Kannst du mir das Wasser rübergeben?'" Diese Phase ist mittlerweile längst überwunden. Shawn gab erst kürzlich an, dass die beiden offiziell seit dem 4. Juli zusammen sind.

MEGA Camila Cabello im Dezember 2019

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im Dezember 2015

Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Int'l. / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello bei den American Music Awards 2019

