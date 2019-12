Am 7. Dezember 2018 musste Diana June Fürchterliches erleben: Ihr Sohn Gregor starb nur zwei Tage nach seiner Geburt im Krankenhaus an einer Blutvergiftung. Die YouTuberin hatte von Anfang an gemerkt, dass mit ihrem Baby etwas nicht stimmte. Die Ärzte versicherten ihr jedoch, dass alles in Ordnung sei. Mittlerweile ist Diana erneut schwanger, doch die Trauer um ihren Sohn ist ungebrochen. Anlässlich seines ersten Todestages veröffentlichte sie nun rührende Zeilen.

In ihrer Instagram-Story versuchte Diana nun zu beschreiben, was in diesen schweren Tagen in ihr und ihrem Ehemann David vorgeht: "Ich kann nicht wirklich sagen, in welchem Zustand wir waren oder sind, es ist wie ein Film surreal. Ist uns das wirklich passiert und ist jetzt ein Jahr vorbei?" Noch immer würden sie und ihr Liebster sich einsam und verlassen fühlen. "Man ist so zwiegespalten zwischen den Emotionen und der Wahrnehmung", erklärte die Influencerin.

Bis heute habe sich das Krankenhaus nicht bei den Eltern gemeldet. Das Einzige, was sie von der Klinik bekommen hätten, sei eine Rechnung in Höhe von 2200 Euro für die Behandlung gewesen. Dieses Verhalten macht Diana bis heute wütend: "Ich frage mich wirklich, wie sie nachts ruhig ins Bett fallen können, während sie so viele gebrochene Herzen hinterlassen haben."

Instagram / di.anajune Diana June

Privat Die schwangere Bloggerin Diana June mit ihrem Mann David

Instagram / di.anajune Diana June, Social-Media-Star

