So brachte der Dreh die Traumschiff-Besetzung in Gefahr! Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird im ZDF die beliebte TV-Film-Reihe mit dem Setting "Antigua" ausgestrahlt. In der Folge vom 26. Dezember gibt es gleich mehrere Besonderheiten: Es spielen nicht nur erstmalig Sarah Lombardi (27) und Florian Silbereisen (38) mit – es kommt auch zur ersten TV-Verlobung zwischen zwei Männern auf dem Schiff. Wegen dieser Story gingen die Cast-Mitglieder allerdings ein großes Risiko ein: In dem karibischen Drehort werden homosexuelle Handlungen mit einer Gefängnisstrafe geahndet!

In der Heiratsantrag-Szene tauschen Leander Lichti und Jan Kittmann einen TV-Kuss aus – und dafür hätten die Schauspieler auf Antigua bis zu fünf Jahre eingebuchtet werden können! Leander verriet gegenüber Bild: "Vor dem Abflug bekamen wir von der Produktion einen Leitfaden. Darin stand, dass sogar öffentliche Zuneigungsbekundungen zwischen Männern unerwünscht sind. Wir haben deshalb nur in der Heiratsantragsszene einen Kuss gedreht."

Obwohl beim Dreh darauf geachtet wurde, die Szene möglichst kurz zu halten, hatte der Schauspieler doch ein bisschen Sorge, dass sie Konsequenzen haben könnte: "Es hat also nicht allzu lange gedauert. Aber wir haben vor Einheimischen gedreht – die haben komisch geguckt. Da war ich mir etwas unsicher, ob uns eine Strafe drohen könnte."

Dirk Bartling / ZDF, "Das Traumschiff: Antigua" Jan Kittmann und Katharina Heyer beim Dreh von "Das Traumschiff: Antigua"

Dirk Bartling / ZDF, "Das Traumschiff: Antigua" Daniel Morgenroth und Florian Silbereisen am Set von "Das Traumschiff: Antigua", 2019

ZDF/Dirk Bartling, "Das Traumschiff: Antigua" Nick Wilder und Sarah Lombardi am Set von "Das Traumschiff: Antigua"

