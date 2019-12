Wie verbringt eine Großfamilie wie die Kelly Family eigentlich Weihnachten? Mittlerweile ist die musikalische Sippe nochmals ordentlich gewachsen – denn Angelo (37), Joey (46) und Patricia (50) sind inzwischen mehrfach Eltern geworden. Patricias 16-jähriger Sohn Iggi tritt sogar schon selbst schon in die Fußstapfen seiner Vorfahren und macht Musik. Promiflash traf den Teenie-Schwarm und wollte von ihm wissen, wie er und seine berühmte Familie Weihnachten verbringen!

Bei den Bunte New Faces Awards gab der Blondschopf ein paar Einblicke, wie er die Feiertage begehen wird: "Bei uns zu Hause machen wir einfach nur Musik an – und dann chillen wir einfach", erzählte er. Da seine Eltern und er selbst immer sehr viel unterwegs und beschäftigt sind, würden sie an Weihnachten am liebsten einfach nur entspannen. In der TV-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" verriet auch Angelo, wie die festliche Traditionen der Kelly Family aussehen: Dabei kam raus, dass die Truppe im Kindesalter den Weihnachtsbaum immer mit Popcorn schmückte.

Der Grund für den essbaren Weihnachtsschmuck ist eher ernster Natur: "Wir hatten ja auch Zeiten, in denen wir finanziell nicht so gut aufgestellt waren. Und mein Vater kannte das noch von seiner Familie, die auch schwere Zeiten durchlebt hatte, dass man aus Popcorn Weihnachtsschmuck macht", erklärte Angelo in der Sendung. Der Trick: Die einzelnen Popkörner werden mithilfe einer Nadel auf einen Faden aufgespießt, bis eine Popcorn-Girlande entsteht.

Patrick Hoffmann/WENN.com Angelo Kelly & Family in der Show "Heiligabend mit Carmen Nebel"

Actionpress/ United Archives GmbH Iggi Kelly, Sänger

Getty Images Die Kelly Family beim "Adventsfest der 100.00 Lichter" 2017

