Wie geht Eske Hohlen damit um, dass so viele Mädels ihren Freund bewundern? Iggi Kelly (18) startet mit seiner Musik richtig durch – und gilt außerdem auch noch als totaler Mädchenschwarm. Jedoch ist er bereits seit drei Jahren mit der ehemaligen The Voice Kids-Kandidatin zusammen – sie sind sich sogar so sicher miteinander, dass sie schon mit 17 Jahren in eine gemeinsame Wohnung zogen. Promiflash verrät Iggi, ob Eifersucht in seiner Beziehung eine Rolle spielt.

"Also das ist gar kein Problem bei uns. Eske kriegt ja auch Komplimente von Jungs, das ist ja ganz normal", stellte der Sohn von Patricia Kelly (52) gegenüber Promiflash klar. Natürlich würde er mehr Nachrichten in den sozialen Netzwerken bekommen – das sei ja aber alles nur online. "Ich freue mich natürlich, dass die Leute mich und meine Musik mögen, aber Eifersucht spielt da gar keine Rolle", erklärte Iggi. Die Nachrichten als Anlass für einen Streit könne er nicht verstehen.

Die beiden vertrauen sich also völlig, wohnen zusammen, sind glücklich – klingeln hier bald die Hochzeitsglocken? "Nein, also wir haben keine weiteren Pläne. Wir sind ja auch erst 18, also das ist noch ein langer Weg hin", machte Iggi im Promiflash-Interview deutlich. Heiraten sei noch gar nicht in Sicht: "Wir leben jetzt erst mal unser Leben."

Instagram / eesskkee_ Eske Hohlen und Iggi Kelly, Sänger

Instagram / eesskkee_ Eske Hohlen und Iggi Kelly in Paris im Mai 2022

Instagram / eesskkee_ Eske Hohlen und Iggi Kelly im Juni 2022

