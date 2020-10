Wird er der neue Superstar aus dem Hause Kelly? Patricia Kelly (50) ist nicht nur Mitglied der Pop- und Folkband Kelly Family, sondern mittlerweile auch als Solokünstlerin erfolgreich. Erst vor Kurzem gewann die 50-Jährige die erste Staffel von Big Performance. Ihr Sohn Iggi (17) versucht nun, in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten. Im Promiflash-Interview verriet Patricia, was sie von den Karriereplänen ihres Sohnemannes hält.

Zunächst habe sie kritisch auf das Vorhaben ihres Nachwuchses reagiert. Die Arbeit als Musiker sei nicht leicht – man müsse hart für seinen Erfolg arbeiten. Der Ex-The Voice Kids-Kandidat habe ihr jedoch immer wieder versichert: "Mama, für mich gibt es keinen Plan B, ich brauche die Musik zum Leben". Deshalb unterstütze sie ihn inzwischen mit voller Kraft. Die 50-Jährige sei außerdem stolz, was er bereits erreicht habe. "Er arbeitet und komponiert jeden Tag", erzählt die ehemalige Straßenmusikerin. Sein Durchhaltevermögen habe ihm sogar bereits zu einem lukrativen Deal als Songwriter verholfen.

Wenn ihr Jüngster Hilfe brauche, sei sie immer für ihn da. Auch ihre Meinung über neue Musik teile sie ihm offen und ehrlich mit. "Er schickt mir bei Whatsapp immer seine neuen Lieder und fragt mich, was ich davon halte", plaudert die Schwester von Maite Kelly (40) aus. Auch zu Patricias Liedern gebe Iggi immer seinen künstlerischen Rat.

Instagram / iggikelly_official Iggi Kelly, Sänger

Getty Images Patricia Kelly im Dezember 2019

Instagram / iggikelly_official Iggi Kelly, April 2020

