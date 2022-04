Dieser Song ist etwas ganz Besonderes für ihn. Iggi Kelly (18) will als Sänger und Songwriter richtig durchstarten: Nach seiner Teilnahme an The Voice Kids 2017 hat der Sohn von Patricia Kelly (52) schon einige Lieder rausgebracht. Er arbeitet mittlerweile als Vollzeitmusiker und schreibt auch für andere Künstler. Jetzt hat er seine neuste Single "In The Middle" veröffentlicht: Promiflash verriet Iggi, wie viel ihm der Song bedeutet.

"Mir ist es sehr wichtig zu sagen, dass es in dem Song natürlich um die Liebe geht, aber nicht nur!", stellte er im Promiflash-Interview klar. Iggi wolle nämlich nicht genau vorgeben, was seine Hörer mit dem Lied verbinden sollen: "Wie bei einem Gemälde im Museum kann es für jeden etwas anderes bedeuten." Er selbst habe darin aber ein ganz bestimmtes Gefühl verarbeiten wollen: "Jeder kennt es ja, dass man sich mal vernachlässigt fühlt – ob es jetzt vom Partner, von einem Freund oder von den Eltern ist." Er sei deshalb davon überzeugt, dass sich daher auch viele Menschen mit seinem neuen Song identifizieren können.

Doch das Lied hat noch eine andere wichtige Bedeutung für Iggi: Es ist seine erste Veröffentlichung nach neun Monaten. "Ich habe meine musikalische Richtung noch gesucht", berichtete er. In der langen Pause habe der Sänger jetzt seinen eigenen Stil aber endlich gefunden und in "In The Middle" zum ersten Mal richtig gefühlt.

Anzeige

Sat.1 / Claudius Pflug Iggi Kelly bei "The Voice Kids" 2022

Anzeige

Instagram / iggikelly_official Iggi Kelly, Musiker

Anzeige

Instagram / iggikelly_official Iggi Kelly, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de