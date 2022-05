Iggi Kelly (18) steht komplett auf eigenen Füßen! Der Sohn von Patricia Kelly (52) startet gerade richtig durch, denn er bringt einen Song nach dem anderen raus. Und auch privat läuft es für den Nachwuchsmusiker super: Seine Freundin Eske Hohlen und er sind bereits seit drei Jahren zusammen. Weil die beiden sich so sicher miteinander sind, sind sie sogar schon mit 17 zusammen gezogen. Iggi verrät Promiflash, wie es für ihn war, diesen Schritt in so jungen Jahren zu gehen.

"Ich bin schon sehr früh selbstständig gewesen, weil ich auch schon früher auf Tour war, und habe schon viel selbst gemacht", erklärt er im Interview mit Promiflash. Deshalb sei Iggi mit dem Verlassen seines Elternhauses auch keinesfalls überfordert gewesen: "Ich kann Wäsche waschen, ich kann kochen, ich weiß, wie man alles macht im Haushalt." Das Zusammenleben mit Eske sei genauso schön, wie der Sänger es sich vorgestellt habe – besonders, weil beide auch eigene Beschäftigungen hätten. "Wir entwickeln uns beide auf unserem eigenen Weg und unterstützen uns da. Es ist toll, so eine Stütze zu haben", schwärmte er.

Verändert habe sich ihre Beziehung durch das frühe Zusammenziehen nicht. Zwischen Eske und ihm sei auch im Alltag alles ganz entspannt und andere Freunde kämen ebenfalls nicht zu kurz. "Da bin ich selbst überrascht, dass das immer noch so toll lebendig wie am Anfang ist", wunderte Iggi sich.

Instagram / eesskkee_ Iggi Kelly und Eske Hohlen, ehemalige "The Voice Kids"-Kandidaten

Instagram / iggikelly_official Iggi Kelly und Eske Hohlen im Juli 2020

Instagram / eesskkee_ Eske Hohlen und Iggi Kelly im Februar 2021

