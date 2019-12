Steht Jasmin Tawil (37) etwa bald wieder vor der Kamera? Im September meldete sich die einstige GZSZ-Darstellerin mit einem Knall zurück. Nachdem sie mehrere Monate als verschollen gegolten war, teilte sie ein Foto, das offenbarte: Jasmin ist auf Hawaii Mutter geworden! Seither hält sie ihre Community wieder regelmäßig über ihr Leben auf dem Laufenden und ließ sich jetzt sogar entlocken: Ein Soap-Comeback schließt sie für ihre Zukunft nicht aus!

Immer öfter stellt sich Jasmin in der Vergangenheit den neugierigen Fragen ihrer Fans in ihrer Instagram-Story. Ein Follower hakte nun mal nach, ob sich Jasmin auch einen erneuten Serien-Einstieg vorstellen kann: "Für mich warst du eine der Besten bei GZSZ. Wenn die wieder fragen würden, wärst du dabei?" Die Antwort der Blondine dürfte dabei den einen oder anderen überrascht haben: "Ja. Vielleicht. Dankeschön."

Dazu müsste Jasmin aber wohl erst mal wieder nach Deutschland zurückkehren. Doch selbst das ist für die Schauspielerin gar nicht so abwegig: In der Fragerunde gab sie auch bekannt, dass sie manchmal darüber nachdenke, in ihrem Heimatland neu anzufangen. Als ein Fan wenig später noch wissen wollte, ob Hawaii auch für immer ihr Wohnort bleiben könnte, schrieb sie gewohnt kryptisch: "Ja. Gute Frage. Was ist schon für immer? Für solche Entscheidungen ist es zu früh."

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil 2006 auf einer Party in Hamburg

Anzeige

ActionPress Jasmin Tawil im März 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de