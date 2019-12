Ist Noah Cyrus (19) etwa wieder verliebt? Die letzte offizielle Beziehung der gar nicht mehr so kleine Schwester von Miley Cyrus (27) ist über ein Jahr her. Im September 2018 endete ihr Verhältnis zu Rebell-Rocker Lil Xan (23)! Seit der dramatischen Trennung datete Noah zwar immer mal wieder hier und da ein paar Leute, etwas Ernstes ergab sich allerdings nicht. Jetzt scheint es so, als hätte die 19-Jährige wieder eine neue Liebe gefunden!

Aktuelle Aufnahmen vom 10.Dezember zeigen die jüngste Tochter von Billy Ray Cyrus (58) und Tish Cyrus (52) mit einer Unbekannten in Malibu – und zwar Händchen haltend! Tagsüber versuchen die beiden noch, in Gegenwart der Fotografen diskret miteinander umzugehen und möglichst keine Zuneigung zu verraten. Am Abend ist dann das Maß offensichtlich voll und Schluss mit Zurückhaltung: Noah und ihre brünette Freundin tuscheln, flirten und können einfach die Finger nicht mehr voneinander lassen!

Ob die beiden wohl eine Beziehung führen? Immerhin wäre es nicht das erste Mal, dass sich Noah auf eine Frau einlassen würde . Zwischen ihr und YouTube-Sternchen Tana Mongeau (21) gab es in diesem Jahr zumindest kurzzeitig ebenfalls mehr als nur Freundschaft!

Backgrid/Action Press Noah Cyrus mit Unbekannter

Backgrid/Action Press Musikerin Noah Cyrus (l.)

BFA/ActionPress Noah Cyrus und Tana Mongeau

