Das ging aber schnell bei Noah Cyrus (18) und Lil Xan (21)! Vor knapp einem Monat gaben der US-Rapper und die kleine Schwester von Miley Cyrus (25) ihre Beziehung bekannt – kurz zuvor hatten sie sich im Netz kennengelernt. Bei den MTV Video Music Awards präsentierten sie sich schließlich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit als Paar. Doch das war vermutlich auch der letzte gemeinsame Red-Carpet-Auftritt der beiden: Denn Noah verkündete jetzt ihre Trennung von Lil Xan!

So schrieb sie in ihrer Instagram-Story: "Wenn das dein Weg war, mit mir Schluss zu machen und so mein Herz zu brechen, dann warst du erfolgreich." Seit ungefähr einer Woche habe sie ihren Liebsten nicht mehr gesehen, teilte sie ihren Followern weiter mit. Sie habe auf Lil Xans Profil ein Foto von einer anderen Frau gesehen und später einen Knutschfleck am Hals ihres Freundes entdeckt. Auf Nachfrage soll Li Xan dies jedoch heruntergespielt haben – nach seiner Version habe es sich dabei lediglich um einen blauen Fleck gehandelt. Doch so ganz schien die 18-Jährige ihrem Freund die Begründung nicht abzunehmen, sie glaubte weiter an seine Untreue und zog schließlich via Social Media einen Schlussstrich.

Noah wurde in der Vergangenheit offenbar schon häufiger betrogen, wie aus aktuellen Instagram-Posts hervorgeht. Anderen jungen Frauen möchte sie daher Mut machen, sich von der Untreue ihrer Partner nicht unterkriegen zu lassen. "Wenn ich all das mit erhobenem Haupt durchstehen kann, dann könnt ihr starken, tollen und schönen Mädchen da draußen das auch alle", schrieb sie nach Bekanntgabe der Trennung. Hättet ihr gedacht, dass die beiden nur so kurz zusammenbleiben? Stimmt ab!

Getty Images Lil Xan und Noah Cyrus

Anzeige

Getty Images Rapper Lil Xan bei einem Konzert in New York, August 2018

Anzeige

Getty Images Sängerin Noah Cyrus bei einer Veranstaltung in West Hollywood, August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de