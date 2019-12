In Bezug auf ihr Liebesleben hat sich Kasia Lenhardt (24) bislang stets bedeckt gehalten. Informationen über den Beziehungsstatus der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin sind selten, Pärchenbilder sind auf ihren Social-Media-Accounts überhaupt nicht zu finden. Jetzt macht das Model aber plötzlich eine Ausnahme – Kasia verrät ihren Fans private Details: Die einstige TV-Lady ist aktuell in festen Händen. Aber wie lange eigentlich schon?

Auf Instagram steht die Influencerin ihren Fans Rede und Antwort – und das auch zu Dingen, die sie sonst für sich behielt: Kasia bezeichnet sich selbst als "vergeben". Als ein Follower sie nach der Dauer ihrer Beziehung fragt, antwortet die Mutter eines Sohnes: "Kann man nicht genau sagen, ist auch egal, finde ich."

Über ihren Partner gibt Kasia so viel preis: "Wir ticken gleich, wünschen uns nur das Beste. Wir sind beste Freunde und reden offen über Sachen, die uns stören, ohne uns zu bekriegen." Wer der Mann an ihrer Seite ist, verrät die dunkelhaarige Schönheit nicht.

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt in New York, Oktober 2019

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, "Germany's next Topmodel"-Finalistin von 2012

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im Februar 2019

