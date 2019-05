Wie geht es eigentlich Kasia Lenhardt (24) nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel? Die Beauty schaffte es 2012 in Heidi Klums (45) Castingshow bis ins Finale und belegte den vierten Platz. Mittlerweile ist das Model Mama eines Sohnes, wodurch sich einige Prioritäten in ihrem Leben verändert haben. Doch auch an anderer Stelle hat sich einiges von Grund auf gewandelt: Kasia ist nicht mehr mit ihrem Langzeitfreund und dem Vater ihres gemeinsamen Kindes zusammen!

Dies verriet die brünette Beauty jetzt im Promiflash-Interview. "Von Noans Papa habe ich mich vor zwei Jahren getrennt, das war eine sehr schwierige Zeit für uns alle", erklärte die 24-Jährige im Gespräch. Durch die Trennung habe sich auch ihre Einstellung bezüglich einer Traumhochzeit oder eines Traumprinzen verändert. "Ich bin allgemein kein Fan von der Idee, einen Vertrag auf die Liebe aufzusetzen", fuhr Kasia fort.

Ihr größtes Glück im Leben hat sie aber in ihren Sohnemann gefunden. Dass das einstige GNTM-Girl schon so früh Mama geworden ist, bereue es kein bisschen. "Ich wusste schon immer, dass ich eine junge Mama sein möchte. [...] Es war die tollste Entscheidung, so früh Mama zu werden", gab die einstige GNTM-Laufsteg-Queen im Promiflash-Interview stolz zu.

