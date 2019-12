Eine Popstars-Band feiert Geburtstag! 2009 wurde in der achten Staffel der Castingshow zum ersten Mal ein Gesangsduo gesucht. Die Sieger hießen am Ende Vanessa Meisinger (28) und Leo Ritzmann (30), die anschließend als Some & Any auftraten – mit der Single "Last Man Standing" gaben sie damals ihr Debüt. Der Song war jedoch ein Flop und die Gruppe löste sich kurze Zeit später auf. Trotzdem wollen die beiden ehemaligen Popstars-Sieger ihre Erfahrung als Some & Any nicht missen: Zum zehnjährigen Jubiläum der Band erinnerten sich Leo und Vanessa im Netz an diese aufregende Phase in ihrem Leben zurück!

In seiner Instagram-Story lud Leonardo nun mehrere Bilder vom damaligen Popstars-Finale hoch. "Happy Birthday Some & Any", begann der 30-Jährige seine Reise in die Vergangenheit und schrieb zu einem Pic: "Ich bin so froh, das alles erlebt zu haben. Es war die beste Schule fürs Leben. Die Zeit vergeht so schnell, aber Erinnerungen bleiben." Gleichzeitig machte er seiner früheren Bandkollegin ein Kompliment: Vanessa sei für ihn die beste Duettpartnerin. Die Blondine repostete die Story im Gegenzug auf ihrem Account und scherzte: "Wir werden alt, Leo!"

Auch heute noch macht der gebürtige Brasilianer Musik. Parallel dazu ließ er sich zum Piercer ausbilden und führt mittlerweile einen Tattoo-Shop, wie er Promiflash im Januar erzählte. Zudem war Leo in dem Format "Chartbreaker – Die Casting-Soap" zu sehen. Vanessa arbeitet nicht mehr hauptberuflich als Sängerin, sie ist inzwischen Moderatorin und führte zuletzt durch die RTL-Datingshow Paradise Hotel.

ActionPress / OHLENBOSTEL, GUIDO Leonardo Ritzmann und Vanessa Meisinger im "Popstars"-Finale

ActionPress / imagebroker.com Leonardo Ritzmann bei "Popstars"

TVNOW/ Frank Fastner Vanessa Meisinger als Moderatorin von "Paradise Hotel" bei TVNOW

