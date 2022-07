Elif ehrlich: Sie ist stolz auf ihre "Popstars"-Teilnahme!

Elif (29) hat kein Problem mit ihrer Castingshow-Vergangenheit! Nur die wenigsten wissen wohl, dass die Sängerin ihre Karriere eigentlich bei Popstars begann: 2009 nahm sie mit 16 Jahren an der Show von Detlef D! Soost (52) teil und schaffte es bis auf den zweiten Platz. Heute ist sie längst nicht mehr aus der deutschen Musiklandschaft wegzudenken und überzeugte zum Beispiel als Coach bei The Voice of Germany. Aber wie steht Elif heute zu ihrer Popstars-Teilnahme? Promiflash hat mal nachgehakt...

"Für mich war es sehr leicht, das Image als Castingshow-Kandidatin abzulegen", berichtete sie im Promiflash-Interview. Elif sei nämlich auch in der Sendung immer authentisch gewesen und hätte auch schon damals qualitativ hochwertige Musik sowie Texte abgeliefert: "Ich hatte darum keine Schwierigkeiten, ich bin eher stolz darauf!" Ohne ihre Teilnahme hätte ihr damaliges Label die Musikerin nämlich gar nicht erst entdeckt und ihr heutiges Leben sehe völlig anders aus.

Das will sich Elif gar nicht vorstellen: "Ich liebe es, wie mein Leben heute ist!" Die Show sei einfach ein Teil von ihr geworden und helfe ihr auch heute noch bei ihrer Karriere. "Bei 'The Voice' hätte ich die Talente auch nicht so gut coachen können, wäre ich selber nicht mal eins gewesen. Ich weiß gar nicht, wie es anders hätte sein sollen", erklärte die Künstlerin gegenüber Promiflash.

Getty Images Elif im Dezember 2009 bei "Popstars"

Getty Images Elif im Mai 2022

Instagram / elifmusic Elif im Juni 2022 in Bonn

