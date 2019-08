Woher kennt man die Moderatorin von Paradise Hotel? Am Dienstag feierte die neue Dating-Show von RTL ihre TV-Premiere – alle weiteren Folgen werden ausschließlich online auf TVNOW abrufbar sein. Die Regeln der Sendung: Elf Singles checken in ein mexikanisches Traumhotel ein, doch nur ein Pärchen kann am Ende gewinnen und muss sich zwischen Geld und Liebe entscheiden. Durch das liebestolle Treiben führt Vanessa Meisinger (28). Den Zuschauern dürfte sie bekannt vorkommen: Vor zehn Jahren gewann die Blondine bei Popstars!

In der achten Staffel der Castingshow wurde zum ersten Mal ein Gesangs-Duo gesucht: Die Sieger hießen Vanessa und Leo Ritzmann, die anschließend als Some & Any auftraten – ihre Debüt-Single "Last Man Standing" wurde aber leider ein Flop. Die Uptempo-Nummer schaffte es nur auf Platz 32 der deutschen Charts. Danach veröffentlichten die beiden keinen weiteren Song mehr, sondern lösten nach sechsmonatigem Bestehen die Band auf. Vanessa arbeitet seitdem nicht mehr hauptberuflich als Sängerin, sondern als Host: Unter anderem moderierte sie zahlreiche Sendungen auf Super RTL.

In einem Promiflash-Interview vor sechs Jahren sprach sie über ihren Entschluss, dem Musikbusiness den Rücken zu kehren: "Singen tue ich gar nicht mehr, nicht in der Öffentlichkeit, eher für mich in meiner stillen Kammer. Ich habe einfach damit abgeschlossen und mache jetzt das, was mir am meisten Spaß macht und bin auch glücklich damit." Trotzdem bereue sie ihre Zeit bei "Popstars" nicht, denn die Show habe ihr geholfen zu merken, was ihr größter Wunsch sei: auf der Bühne zu stehen!

ActionPress / OHLENBOSTEL, GUIDO Leonardo Ritzmann und Vanessa Meisinger im "Popstars"-Finale

Getty Images Vanessa Meisinger bei der Musicalpremiere von "Das Wunder von Bern"

Getty Images Vanessa Meisinger in Hamburg, Oktober 2017

