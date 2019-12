Kommt nun bald das erste Hochzeit auf den ersten Blick-Baby oder nicht? Am Sonntag wird das große Finale der Sat.1-Kuppelshow über die Mattscheiben flimmern. Doch was passiert wohl in der letzten Episode der Staffel? Viele Promiflash-Leser sind sich sicher: Samantha und ihr Mann Serkan, die zu den diesjährigen Kandidaten der Sendung gehören, werden verkünden, dass sie Eltern werden! Aber stimmt das wirklich? Nun bezog die Braut zu den Schwanger-Spekulationen Stellung!

"Natürlich stimmt das", sagte die 32-Jährige gegenüber Promiflash. Wie bitte? Die Gerüchte sind also wirklich wahr? Leider nein – die Steuerfachangestellte erlaubte sich im Interview einen kleinen Scherz. Lachend fügte sie hinzu: "Hochzeit im Juli, Geburt im Dezember. Wäre doch ein Traum für alle werdenden Mütter, wenn das so schnell gehen würde." Danach stellte sie zur Sicherheit unmissverständlich klar: Sie und Serkan würden aktuell keinen Nachwuchs erwarten. "Es ist schon erschreckend, was Leute in die Bruchteile von Sekunden, die sie zu sehen bekommen, interpretieren."

Auch wenn es noch nicht so weit ist – grundsätzlich können sich Samantha und Serkan Nachwuchs vorstellen. "Wir haben uns das eine oder andere Mal über Kinder unterhalten, vor allem auf unserer Hochzeitsreise", sagten sie dazu im Gespräch. Ihre Wünsche seien es, gesund zu bleiben, eine harmonische Ehe zu führen, Glück, in jeder Situation füreinander da zu sein, ein Haus, Kinder und ein Hund. In einem Punkt gibt es aber offenbar noch Gesprächsbedarf. "Von einem Hund wusste ich bisher noch nichts", machte Sam klar.

Christoph Assmann / Sat.1 Samantha und Serkan bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Sat.1 Samantha in der sechsten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan in der sechsten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick"

