"So etwas gab es bei Hochzeit auf den ersten Blick noch nie" – mit diesen Worten heizt Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn ordentlich die Spannung bei den Fans an! Was wird im großen Finale der Kuppelshow passieren? Am kommenden Sonntag wird das Geheimnis gelüftet: Die sechs Paare aus der sechsten Staffel fällen eine Entscheidung über ihre Zukunft. Dabei gibt es allem Anschein eine Sensation. Die Promiflash-Leser sind sich sicher: Samantha und Serkan erwarten ein Baby!

"Ich denke, es wird eine Schwangerschaft verkündet werden", ist eine Facebook-Userin überzeugt – und damit steht sie nicht alleine da. Von insgesamt 2.179 Teilnehmern einer Promiflash-Umfrage (Stand: 9. Dezember, 11:00 Uhr) glauben 66,7 Prozent (1.453 Stimmen) daran, dass die beiden Turteltauben Eltern werden. Die restlichen 33,3 Prozent (726 Stimmen) finden, dass das einwandfrei zu früh wäre.

Ein Indiz, das dafür sprechen könnte, ist der Besuch des Duos bei Sams Eltern in der vergangenen Sendung. In einem Vieraugengespräch mit ihrer Tochter stellt Mutter Ute fest: Ihr Gesichtsausdruck hat sich verändert – ein Phänomen, das man nicht nur verliebten, sondern auch schwangeren Frauen hinterhersagt. "Meine Eltern hoffen, dass bald Enkelkinder kommen. Meine Mama ist auch fast ungeduldiger als ich", merkte Samantha außerdem an. Auch vom Zusammenziehen reden sie und ihr Göttergatte längst.

