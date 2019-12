Was für eine liebevolle Familienzusammenführung! Die vergangenen Wochen verbrachte Caitlyn Jenner (70) im australischen Urwald und kämpfte in der britischen Dschungelcamp-Version um die Krone. Für den Sieg reichte es jedoch nicht – die 70-Jährige wurde am Samstag aus der Show gewählt. Ihre beiden Töchter Kendall (24) und Kylie (22) freuten sich allerdings, dass ihr Vater wieder amerikanischen Boden unter den Füßen hat: Das Geschwister-Duo bereitete Caitlyn einen herzlichen Empfang im heimischen Wohnzimmer!

Nachdem die Reality-TV-Darstellerin am Dienstag aus Brisbane zurück in ihre Heimat Los Angeles gekehrt war, konnte sie sich zu Hause über eine süße Überraschung ihrer beiden Töchter freuen: Kendall und Kylie hatten Caitlyns Wohnzimmer mit rosa und grauen Luftballons, Luftschlangen und großen "Willkommen Zuhause"-Ballons dekoriert. Die Transgender-Bekanntheit war außer sich vor Freude und postete direkt ein Bild von dem Anblick auf ihrem Instagram-Kanal. "Vielen Dank, meine Babys", schrieb sie dazu und verlinkte ihre Töchter in dem Beitrag.

Während der Zeit im Dschungel wurde Caitlyn vor allem von ihrer Partnerin Sophia Hutchins unterstützt. Und direkt nach dem Rauswurf aus der Show wartete Sophia im australischen Hotel auf Caitlyn. Die 23-Jährige war extra von Los Angeles nach Brisbane geflogen, um den TV-Star persönlich willkommen zu heißen. "Hier ist eine riesige Überraschung, die auf mich im Hotel gewartet hat... Sophia", erzählte Caitlyn begeistert in ihrer Instagram-Story.

