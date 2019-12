Bibi Claßen (26) ist aktuell total im Nachwuchs-Modus! Die Influencerin wurde vor über einem Jahr Mama des kleinen Lio (1). Vor wenigen Wochen machte die YouTube-Bekanntheit dann auch bereits ihre zweite Schwangerschaft bekannt und hat nun auch endlich das Babygeschlecht enthüllt: Die 26-Jährige bekommen ein Mädchen! In ihrem Verkündigungs-Clip hat Bibi mit Ehemann Julian (26) auch ihre beiden Schwangerschaften miteinander verglichen – und ein interessantes Detail verraten!

Mit den beiden Mutterpässen in den Händen überprüften die Turteltauben die Gewichtszunahmen der Unternehmerin. "Ich glaube, dass ich in der zweiten Schwangerschaft mehr zugenommen habe. Weil ich gefühlt in der ersten Schwangerschaft viel weniger Hunger hatte und die ganze Zeit so ein Völlegefühl hatte und das habe ich jetzt nicht mehr. Und jetzt esse ich irgendwie megaviel", grübelte die Blondine. Und Bibi hat recht – im Vergleich zur selben Schwangerschaftswoche mit Lio unterm Herzen, bringt sie mit ihrem Mädchen im Bauch nun etwas mehr auf die Waage. "In der jetzigen Schwangerschaft bin ich fetter", scherzte die baldige Zweifach-Mama in ihrem YouTube-Clip.

Mit bloßem Auge können ihre Fans den Unterschied aber wohl nicht erkennen. Bibi strahlt sowohl jetzt als auch vor über einem Jahr mit total süßer Babykugel. Und den setzt sie mit Vorliebe auf zahlreichen Schnappschüssen für ihre Follower bestens in Szene.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke in der 27. Schwangerschaftswoche mit Baby Lio 2018

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen in der 22. Schwangerschaftswoche mit ihrem zweiten Baby

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

Hättet ihr darauf getippt, dass Bibi in der zweiten Schwangerschaft mehr zugenommen hat? Nein, überhaupt nicht. Ja, vielleicht ein bisschen Abstimmen Ergebnis anzeigen



