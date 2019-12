Huch, wer liegt denn da auf dem Boden? Jenna Dewan (39) ist aktuell hochschwanger – ihr zweites Kind könnte bereits in den nächsten Wochen das Licht der Welt erblicken. Die neue Freundin von Steve Kazee (44) kann aber selbst mit XXL-Kugel nicht die Füße hochlegen und nichts tun – und sie will das wohl auch nicht. Schließlich ist die Schauspielerin bereits Mutter der süßen Everly (6), aus ihrer ersten Ehe mit Channing Tatum (39). Mit der Sechsjährigen verbringt Jenna vor allem in den vergangenen Wochen besonders viel Quality-Time. Doch dabei geht es nicht immer entspannt zu!

Anfang der Woche besuchte die Tänzerin mit ihrer Tochter einen Frozen-Joghurt-Shop, danach erledigten sie Besorgungen im Supermarkt. Die kleine Everly war an diesem Tag aber wohl besonders aufgekratzt – denn sie tollte und tobte herum, was das Zeug hält. Das glückliche Schulkind tanzte ausgelassen auf der Straße und kletterte sogar an einem Geländer entlang. Der Spielspaß schien sie dann aber so richtig müde gemacht zu haben – denn sie legte sich in der Shoppingmall einfach auf den Boden und schien kurz die Augen zuzumachen.

Doch Everly scheint nicht etwa gerade in einer Trotzphase zu sein, weil sie vor der Geburt ihres Geschwisterchens noch die komplette Aufmerksamkeit ihrer Mama möchte – im Gegenteil: "Sie ist total aufgeregt. Sie ist sehr beschützend. Sie sorgt sich darum, was ich esse und passt auf, dass ich gesund bin. Wenn ich ihr sage, dass ich mich kurz hinsetzen muss und eine Pause brauche, versteht sie das total", schwärmte Jenna im Entertainment Tonight-Interview.

Backgrid; ActionPress Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly

Backgrid; ActionPress Jenna Dewan und ihre Tochter

Pikachu / MEGA Jenna Dewan und ihre Tochter beim Shoppen

