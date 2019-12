Für diesen Schnappschuss zeigen sich die Kardashians nun von ihrer kindlichen Seite! Der TV-Clan verbringt nicht nur für seine Show Keeping up with the Kardashians viel Zeit miteinander, die Familienmitglieder reisen manchmal auch gemeinsam um die Welt. Vor Kurzem verschlug es die TV-Stars nach Japan. Und dort stand offenbar nicht bloß Sightseeing auf dem Programm: Kim Kardashian und Co. gönnten sich eine kleine Auszeit auf einem Spielplatz!

Auf Instagram postete die 39-Jährige jetzt ein Foto, auf dem sie mit ihrer Familie auf einem Klettergerüst posiert – und die Gesichtsausdrücke der Gruppe könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Kim freudig mit Victory-Zeichen und Kussmund in die Kamera blickt, schauten ihr Mann Kanye West (42) und Schwester Kourtney Kardashian (40) eher etwas unglücklich drein. Die Kids der berühmten Rasselbande wiederum haben sich kreuz und quer auf dem Gerüst verteilt – nur eine war offenbar noch zu klein zum Hochklettern: Die einjährige Chicago West behielt ihre Füße lieber auf dem Boden!

Ob es das lustige Bild wohl auf die berühmte Weihnachtskarte der Kardashians schaffen wird? Die ist über die Jahre zu einer echten Tradition der Familie geworden. Im vergangenen Jahr war jedoch unklar gewesen, ob die süße Post tatsächlich verschickt werden würde – letzten Endes schaffte es Kim (39) aber doch noch, sich für ein festliches Motiv zu entscheiden: "Ok, ich habe alle meine Schwestern und meine Mom am Set versammelt! Ich versuche, sie mit einem Weihnachtskarten-Shooting zu überraschen", hatte die Brünette damals erklärt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian in Tokio, 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter Chicago in Tokio, 2019

Getty Images Kim Kardashian bei den American Influencer Awards im November 2019

