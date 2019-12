Jana Ina Zarrella kann sich an ihrem Geburtstag über ein paar besonders liebevolle Zeilen ihres Ehemannes Giovanni (41) freuen! Heute wird die gebürtige Brasilianerin 43 Jahre alt – und konnte im September mit dem Musiker schon den 14. Hochzeitstag feiern. Mindestens genauso lange gilt das Duo als absolutes Traumpaar, ihre Liebe krönen außerdem zwei gemeinsame Kinder. Die Fan-Gemeinde der beiden kommt nun an ihrem Ehrentag besonders auf ihre Kosten: Giovanni schrieb der Love Island-Moderatorin nämlich einen Geburtstagsgruß, der zeigt, warum die beiden sich so unglaublich nahestehen!

"Königin. Traumfrau. Herzmama. Danke dafür, dass du mich liebst, wie ich bin. Du hast mich mit deiner Geduld, Stärke und Liebe zu einem besseren Menschen gemacht", kommentiert das TV-Gesicht ein Pärchenselfie auf Instagram. Sie seien zusammen durch gute, aber auch durch harte Zeiten gegangen und hätten stets füreinander gekämpft. Außerdem ist zwischen den Zeilen herauszulesen, dass sie ehrlich miteinander umgehen, Giovanni und Jana Ina seien gegenseitig ihre größten Kritiker und gleichzeitig der jeweils größte Fan des anderen.

Sehr rührend schließt er den Post mit den Worten: "Ich werde niemals aufhören, zu versuchen dich glücklich zu machen – das verspreche ich dir. Du bist mein Glück. Du bist meine Sonne. Ich liebe dich." Dass die Zweifach-Eltern perfekt füreinander sind, scheinen sie sehr schnell gemerkt zu haben. Sie lernten sich 2004 bei einem Event kennen, tauschten Handynummern aus und nur ein Jahr später gaben sie sich das Jawort.

Getty Images Jana Ina Zarrella bei der Berlin Fashion Week 2019

Getty Images Giovanni und Jana Ina Zarrella im November 2019

Getty Images Giovanni und Jana Ina Zarrella im Februar 2019

