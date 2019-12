"Weniger ist mehr" könnte das Motto von Kim Kardashian (39) lauten. Die Reality-TV-Beauty zeigt gerne, was sie hat: Sie präsentiert sich im Netz und auch auf der Straße am liebsten körperbetont und sexy. So stellte sie erst vor wenigen Tagen ihre schmale Taille und ihren umso größeren Popo in einer engen Schlaghose und einem bauchfreien Shirt zur Schau. Nun ist aber doch Winter – und zur kalten Jahreszeit gehören wärmende Strickjacken. Dass dieses Kleidungsstück aber auch den Betrachtern ziemlich einheizen kann, bewies Kim jetzt eindrucksvoll wie gewohnt.

Am Dienstagmittag machte sich die Keeping up with the Kardashians-Beauty auf dem Weg zu einem Lunch mit Freunden. Mit einer Strickjacke! Kim wäre aber nicht Kim, wenn auch dabei nicht wieder Glanz und Glamour mit einer Prise Erotik rumkommen würde. Das Strickjäckchen glitzerte Silber, saß knalleng und betonte mit einem supertiefen V-Ausschnitt das üppige Dekolleté der Brünetten. Dazu kombinierte sie eine hautenge Lederhose und silberne High Heels.

Bevor sie zu ihrem Mittagessen fuhr, teilte sie jedoch noch ein Statement auf ihrem Twitter-Account. Zuletzt kritisierten viele Leute die Mitglieder des Kardashian-Jenner-Klans, weil keiner von ihnen Caitlyn Jenner (70) während und nach ihrer Teilnahme am britischen Dschungelcamp unterstützt hatte: "Kein Mitarbeiter der Sendung ist zu uns gekommen und hat uns gefragt, ob wir Briefe schreiben wollen oder gar vorbeikommen können", verteidigte sich Kim.

ActionPress Kim Kardashian, Dezember 2019

ActionPress Kim Kardashian, Dezember 2019

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner, Oktober 2019

