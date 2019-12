Wenn das kein festliches Outfit ist! Nach ihrer Auszeit startet Musikerin Selena Gomez (27) aktuell nicht nur in Sachen Karriere wieder so richtig durch – auch optisch begeistert die Schauspielerin mit jedem Auftritt aufs Neue! Setzte Sel bei ihrer Promo-Tour für ihre aktuelle Platte auf edle Business-Looks, strahlte sie bei den AMAs in einem knalligen, neon-grünen Kleid. Genauso aufsehenerregend ist nun auch ihr jüngster Aufzug: Hier sieht die 27-Jährige glatt aus wie eine Goldmarie!

Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Ex von Justin Bieber (25) am Mittwoch vor den Radio 1 Studios in London – und auf diesen Bildern könnte Selena wirklich nicht mehr glänzen: Ihr zurückhaltendes schwarzes Oberteil kombinierte sie mit einer Gold-Glitterhose mit XXL-Schlag und hohem Bund! Auffällige Ohrringe, eine Sonnenbrille mit metallischen Details und ein Trenchoat in derselben Farbfamilie machten den Look komplett!

Dass Selena auf schillernde Klamotten abfährt, bewies sie auch kürzlich bei einem Charity-Event. Den Red Carpet des Bill of Rights Dinners der American Civil Liberties Union machte die US-Amerikanerin in einem kupferfarbenen und kräftig leuchtenden Satin-Kleid unsicher.

Will / Mega Selena Gomez, Musikerin

Will / MEGA Selena Gomez, Schauspielerin

River / MEGA Selena Gomez im November 2019

