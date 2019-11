Ganz schön extravagant, wie sich Selena Gomez (27) engagiert! Für die Sängerin scheint es wieder so richtig rund zu laufen: Mit ihren neuen Songs wie "Lose You To Love Me" oder "Look At Her Now" stürmte sie nicht nur die Charts – sondern wurde auch für ihre Texte gefeiert, in denen sie die Trennung von Justin Bieber (25) verarbeitet hat. Nach einigen etwas ruhigeren Monaten meldete sich Sel jetzt also zurück. Dabei erscheint sie präsenter denn je und genießt ganz offensichtlich die Aufmerksamkeit. Auf einer Veranstaltung für Meinungsfreiheit erschien sie in einem auffallend ungewöhnlichen Outfit!

Auf einer Aufnahme vom Red Carpet des Bill of Rights Dinners der American Civil Liberties Union, überstrahlte Selena alle: Sie erschien in einem orange-kupferfarbenen, knöchellangen und hochgeschlossenen Samt-Kleid. Passend dazu hatte die Brünette einen rostroten Lippenstift sowie schwarze Riemchen-High-Heels ausgewählt. Mit ihrer außergewöhnlichen Robe zog sie alle Blicke auf sich.

Zwar zeigt sich die "Wolves"-Interpretin auf öffentlichen Veranstaltungen gerne top durchgestylt – privat erwischten die Paparazzi die Musikerin aber vor Kurzem im entspannten Schlabber-Look. In weit geschnittener Hose und XXL-Wollpullover verließ sie am Donnerstag ein Tanzstudio.

Janet Gough / AFF-USA.COM / MEGA Selena Gomez bei dem ACLU Bill of Rights Dinner

Backgrid Selena Gomez im November 2019

Getty Images Selena Gomez

