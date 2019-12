Hat der Spross von Mode-Influencerin Chiara Ferragni (32) etwa den "Grinch" gesehen? Leone Ferragni (1) ist alles andere als in fröhlicher Weihnachtsstimmung – daran änderte offenbar auch ein kürzlicher Winter-Trip mit seinen Eltern ins noble Sankt Moritz in der Schweiz nichts: Ein Lächeln konnten die Fashion-Bloggerin und ihr Mann Fedez (30) ihrem Sohn auf dem Familienfoto nicht ins Gesicht zaubern – er weinte die ganze Zeit.

In ihrer mehrstöckigen Luxus-Wohnung in Mailand legten sich die italienische Unternehmerin und ihr Gatte so richtig ins Zeug: Es funkelt und glitzert dort in jeder Ecke. Vielleicht ist Leone die pompöse Weihnachtsdekoration dieses Mal zu viel geworden? Auf Instagram teilte Chiara nun Fotos, auf denen ihr Sohnemann alles andere als glücklich aussieht, und schrieb dazu: "Leo und die Festtagsstimmung. #TheFerragnez." Mit seinen eineinhalb Jahren dürfte der blonde Engel sicher nicht nur in dieser Situation wie ein Löwe gebrüllt und seinem Namen damit alle Ehre gemacht haben.

Ihre Fans bezaubert die berühmte Familie aber nicht nur mit dem süßen Leone. Auch der pompös verzierte Christbaum und das leuchtende Rentiergeweih im Hintergrund des Fotos dürften bei manchem Anhänger für Begeisterung gesorgt haben. Die 32-jährige Influencerin ist für ihren exzellenten Modegeschmack bekannt und hat fast 18 Millionen Insta-Follower.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni hält ihren Sohn Leone

chiaraferragni Rapper Fedez, Chiara und Leone Ferragni 2019

Instagram / chiaraferragni Der Weihnachtsbaum von Chiara Ferragni und ihrer Familie 2019

