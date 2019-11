Bei den beiden fliegen immer noch die Schmetterlinge im Bauch! Vor über einem Jahr schritten Chiara Ferragni (32) und Fedez (30) vor den Traualtar. In einer ziemlich pompösen Hochzeit schipperten die Bloggerin und der Rapper in den Hafen der Ehe. Seitdem könnte das Paar nicht glücklicher sein – und zeigt seine Liebe der ganzen Welt: Auf der Premiere zu Chiaras Dokumentation konnte die Blondine nicht die Finger von ihrem Ehemann lassen!

Auf der "Chiara Ferragni - Unposted"-Premiere in Rom erschien der Star des Abends am Dienstag an der Seite seines Gatten. In einem schwarzen, ziemlich opulenten Kleid strahlte die 32-Jährige bis über beide Ohren. An diesem besonderen Tag unterstützte sie natürlich ihr Mann – den sie für seinen Support mit einem dicken Knutscher belohnte. Das verliebte Duo zeigte mit diesem Auftritt ganz deutlich, wie sehr sich die beiden lieben.

Vor einigen Wochen verlief die Vorstellung ihres ersten eigenen Filmes aber nicht so reibungslos. Bei den Filmfestspielen von Venedig passierte der sonst so perfekt gestylten Chiara ein ordentlicher Fashion-Fauxpas: Beim Vorbeugen entblößte sich ein Teil ihrer Brust und die Mutter eines Sohnes sorgte für einen waschechten Nippelblitzer.

SplashNews.com Chiara Ferragni und Fedez in Rom, November 2019

Anzeige

Stefano Costantino / MEGA Chiara Ferragni mit ihrem Ehemann Fedez

Anzeige

Splash News Alberto Barbera und Chiara Ferragni beim Venice Film Festival

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de