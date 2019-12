Kendall Jenner (24) ist dem Shopping-Rausch verfallen! Der TV-Star war in den letzten Wochen immer wieder für eine Schlagzeile gut. So bekam sie zuletzt ziemlich viel Kritik zu lesen, weil sie ihren Vater Caitlyn Jenner (70) während der Teilnahme am britischen Dschungelcamp so wenig unterstützte und nicht einmal einen Brief in den Urwald schickte. Um die Weihnachtsgeschenke scheint sie sich dafür umso mehr Gedanken zu machen, denn sie wurde jetzt mit vollen Taschen im Shopping-Modus gesichtet!

Die Keeping up with the Kardashians-Schönheit war am Dienstagnachmittag in ihrer Heimatstadt Los Angeles unterwegs – und zwar mit unzähligen, gut gefüllten Tüten eines französischen Luxuxlabels für Gepäck, Taschen und Accessoires. Ob da auch das ein oder andere Geschenk für ihren 70-jährigen Papa als Wiedergutmachung dabei ist? Während ihres Einkaufmarathons versteckte sich die hübsche Brünette unter einer schwarzen, großen Sonnenbrille und einem übergroßen Sweater. Dazu trug sie schwarze Leggings und lässige Sneaker.

In den letzten Jahren war Kendall zu dieser Zeit noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt – zum Beispiel mit täglichen Work-outs, um sich auf die Victoria's Secret-Fashionshow vorzubereiten, die jährlich Anfang Dezember stattfand. Dieses Jahr wurde die berühmteste Unterwäsche-Show allerdings zum ersten Mal abgesagt. Modelkolleginnen, wie Georgia Fowler (27) zeigten sich niedergeschlagen: "Es war schon immer ein Traum, ein Teil dieser Show zu sein. Es ist echt enttäuschend, dass sie dieses Jahr nicht auf die Beine gestellt wird", jammerte die 27-Jährige im Interview mit Harper's Bazaar.

ActionPress Kendall Jenner, Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Kendall Jenner, Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Kendall Jenner, Dezember 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de