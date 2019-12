Hier steht aber jemand in den Startlöchern! Seit Mai 2018 sind Annemarie (42) und Wayne Carpendale (42) stolze Eltern von Söhnchen Mads. Das Leben der beiden TV-Gesichter bereichert der Spross also schon seit anderthalb Jahren – und ist längst kein Baby mehr. In diesem Jahr erlebt der kleine Mann Weihnachten zum ersten Mal auch bewusst. Dies bewies Annemarie nun mit einem Foto, auf dem Mads gespannt nach dem Christkind Ausschau hält!

Auf Instagram teilte die Moderatorin einen zuckersüßen Schnappschuss aus dem heimischen Vorgarten. Mit dicker Pudelmütze sieht man Mads am Gartentor stehen und auf die Straße blicken. Dazu schrieb die verzückte Mama: "...wann kommt denn nu endlich das Christkind?" und machte mit Hashtags wie "#noch13malschlafen", "#aufgeregt" und "#stolzemama" deutlich, wie groß die Vorfreude auf das Fest der Liebe ist.

Dies ist aber nicht der erste Beitrag, der zeigt, dass bei den Carpendales die Weihnachtsstimmung auf dem Höhepunkt ist. Am zweiten Advent veröffentlichte die 42-Jährige bereits ein niedliches Bild, das Klein-Mads vor einem leuchtenden Adventskranz beim Plätzchen-Ausstechen zeigt.

Instagram / annie_carpendale Mads Carpendale im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Mads Carpendale im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de