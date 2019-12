Im Hause Carpendale laufen die Weihnachtsvorbereitungen auf Hochtouren! Erst vor wenigen Tagen machten Annemarie (42), Wayne (42) und ihr kleiner Spross Mads noch einen Städtetrip nach Paris – und posierten gemeinsam vor dem Eiffelturm. Nun ist die kleine Familie offenbar wieder Zuhause und bereitet sich auf die anstehenden Festtage vor! Und vor allem einer half dabei bereits fleißig mit: Mads backte am zweiten Advent jede Menge Kekse!

Auf Instagram veröffentlichte Annemarie am Sonntag nun einen Schnappschuss ihres kleinen Helfers. Auf dem süßen Bild sticht der Blondschopf auf einem Tisch Kekse in Sternform aus. Mit dem Post wünscht die Moderatorin ihre Followern einen "Happy zweiten Advent" und kommentierte: "Bei uns backt in diesem Jahr das Christkind."

Das Bild kommt offenbar gut an: "Ein zuckersüßes Christkind. Viel Spaß beim Backen", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Oh, so ein süßes Christkind. Die Plätzchen sind bestimmt die leckersten, die ihr je gegessen habt!"

Instagram / annie_carpendale Mads Carpendale im Dezember 2019

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Mads Carpendale in einem Flugzeug im November 2019

Gulotta,Francesco / ActionPress Annemarie und Wayne Carpendale beim Mon Cheri Barbara Tag in München, 2019

