Nadine Angerer (41) gehört zu den fünf Halbfinalisten von Dancing on Ice – und damit hat die Torhüterin wohl selbst zu Beginn der Staffel nicht gerechnet. Woche für Woche bringt die Sportlerin das Publikum im Studio und die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen mit ihren Performances zum Grölen. Selbst die Jury ist fasziniert von Nadines Interpretation "Comedy on Ice". Doch wird sie es damit tatsächlich ins Finale schaffen? Da sind sich mittlerweile selbst nicht mehr die sonst so begeisterten Juroren sicher!

"Du warst bis jetzt die deutsche Eiche, der erotische Adler. Ich hatte das Gefühl, heute bist du die eislaufende Waschrolle aus der Autowaschanlage. Du bist der Sonnenschein dieser Show, in puncto Eislaufen hast du deine Grenzen aber erreicht", fasste Daniel Weiss (51) die Kür der Fußballweltmeisterin im Nachhinein zusammen. Sie habe unheimlich viel gelernt in den vergangenen Wochen und könne stolz auf sich sein. Diesem Urteil schließen sich auch Katharina Witt (54) und Judith Williams (47) an. "Ich dachte mir: Was macht die Frau da? Tänzerisch ist nicht viel da. Aber heute Abend habe ich auch gesehen, wie schnell du dich bewegen kannst", erklärte die Die Höhle der Löwen-Investorin. Insgesamt durfte sich Nadine dann tatsächlich noch über 21 Punkte freuen.

Die Twitter-Community feiert Nadine für ihre witzigen Küren. "Ein bisschen wie der Pocher... aber schöner", "Die zwei könnten für mich den ganzen Abend bestreiten" und "Auch wenn Nadine und David nicht ins Finale kommen sollten, sollten sie alleine für den Unterhaltungswert in der kommenden Woche auftreten", lautet das positive Feedback. Wie gut, dass alle ausgeschiedenen Kandidaten im großen Showdown noch einmal das Eis unsicher machen werden.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Nadine Angerer und David Vincour

SAT.1/Willi Weber Nadine Angerer und David Vincour, "Dancing on Ice"-Teilnehmer 2019

© SAT.1/Marc Rehbeck Nadine Angerer bei "Dancing on Ice"

