Joey Heindle (26) macht sich Sorgen um seinen Final-Einzug bei Dancing on Ice. Die Trainingswoche verlief für den einstigen DSDS-Star und seine Eiskunstlaufpartnerin und feste Freundin Ramona Elsener eher suboptimal. Dabei waren Stürze und gelegentliche Motivationstiefs dieses Mal nicht die einzigen Dinge, die den Sänger und die professionelle Sportlerin aus der Bahn warfen. Die Performance der beiden in der kommenden Liveshow am Freitagabend scheint unter einem schlechten Stern zu stehen!

Das "Dancing on Ice"-Paar muss in der vorletzten Show-Woche zum Song "It Must Have Been Love" von Roxette aufs Eis gehen. Das erste schlechte Omen, wie der Sänger findet! "Was!!! Ein Trennungssong? Darauf zu tanzen und dann auch noch mit meiner Prinzessin, das ist für mich die schwierigste Herausforderung", erklärt er gegenüber Sat.1. Mitten im Training erfuhr Joey dann auch noch vom plötzlichen Tod der Roxette-Sängerin Marie Fredriksson (✝61). "Das ist doch alles nicht wahr, das ist ein Riesenalptraum", verzweifelt der Ex-Promi Big Brother-Star. Noch dazu findet das Halbfinale an einem Freitag, den 13. statt – laut Aberglaube ein Tag voller Pech.

Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, muss Joey sich allerdings keine Sorgen um das Erreichen des Staffel-Showdowns machen. In einer Umfrage, welchen Star die Fans im Finale der Show sehen, schaffte es der Wahl-Schweizer hinter Eric Stehfest (30) und Lina Larissa Strahl (21) auf den dritten Platz. (Stand: 13.12.2019, 14 Uhr)

Sat.1 Ramona Elsener und Joey Heindle beim Training zu "Dancing on Ice"

Sat.1 Ramona Elsener und Joey Heindle beim Training zu "Dancing on Ice"

SAT.1/Willi Weber Ramona Elsener und Joey Heindle bei der zweiten "Dancing on Ice"-Show

