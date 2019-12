Das ist Ariel Winters (21) neuer Lover! Im Oktober wurde die Trennung des Modern Family-Stars von Langzeit-Freund Levi Meaden (32) bekannt. Weder Ariel noch Levi haben sich bisher zum Liebes-Aus geäußert. Dass aber zumindest die Schauspielerin über ihren Ex hinweg ist, wurde schnell deutlich: Seit mehreren Wochen wird sie in Begleitung eines bisher unbekannten Mannes gesichtet. Nun wurde endlich sein Name enthüllt: Er heißt Luke Benward und arbeitet ebenfalls in der Schauspielbranche!

Vor allem Serienliebhaber werden Luke kennen. Er spielte unter anderem bei "Meine Schwester Charlie" und im Pretty Little Liars-Spin-off "Ravenswood" mit. Mittlerweile scheint Ariel ihre Zuneigung zu dem 24-Jährigen auch nicht mehr verbergen zu wollen. Ein Video, das Daily Mail vorliegt, zeigt die Turteltauben Mittwochnacht nach einer Party. Ariel und Luke unterhielten sich angeregt mit Freunden und konnten währenddessen nicht die Finger voneinander lassen. Dass sie dabei gefilmt wurden, schien ihnen total egal zu sein.

Die beiden sollen sich bereits seit Jahren kennen, waren bisher aber nur Freunde. Nachdem Ariel nach der Trennung von Levi vermehrt mit Luke gesehen worden war, knutschten sie vor einigen Tagen auch das erste Mal öffentlich und und besuchten zusammen ein Event.

Getty Images Luke Benward, Schauspieler

P&P / MEGA Ein Fremder und "Modern Family"-Star Ariel Winter im Dezember 2019

Getty Images Alexander Morales, Ariel Winter und Luke Benward im April 2019

