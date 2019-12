Im August 2019 trennte sich Ariel Winter (21) von ihrem Freund Levi Meaden (32). Die Schauspielerin, bekannt aus der TV-Serie Modern Family, und ihr Ex waren drei Jahre lang ein Paar. Wer auf ein Liebescomeback der beiden gehofft hatte, wird allerdings eher enttäuscht werden. Denn allem Anschein nach ist zumindest Ariel wenige Monate nach der Trennung schon ziemlich gut über ihren ehemaligen Schatz hinweggekommen.

Wie HollywoodLife berichtet, wurde Ariel immerhin vor Kurzem dabei gesehen, wie sie mit einem Mann auf Tuchfühlung ging. So ganz konnten das die Kameras zwar nicht einfangen, aber laut der Promi-Website hätten sich die beiden geküsst – und seien eng umschlungen gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden durch Los Angeles gebummelt. Am selben Tag wurde Ariels Ex Levi dabei gesichtet, wie er mit einem Truck Kisten aus Ariels Haus in Studio City transportierte. Ob es sich bei dem Mann um Ariels neuen Partner handelt, ist bislang nicht bekannt.

Nichtsdestotrotz sollen Ariel und Levi auch weiterhin gut befreundet sein. Seit ihrer Trennung wurden die beiden mehrfach miteinander gesehen. Die Beziehung hatte Ariel beendet, weil “sie merkte, dass es zu einem Ende gekommen war und sie nicht mehr dasselbe fühlte”, so eine Insiderquelle gegenüber dem US-Magazin.

P&P / MEGA Ein Fremder und "Modern Family"-Star Ariel Winter im Dezember 2019

P&P / MEGA Ariel Winter im Arm eines Fremden und ihren Freunden in Los Angeles

P&P / MEGA Levi Meaden im Dezember 2019

