Es ist kein Geheimnis, dass viele Schauspieler, Musiker und Sportler einen ziemlich lukrativen Nebenjob haben. Sie verdienen sich nämlich mit Social Media noch etwas dazu. Zu den berühmtesten Influencern gehört unter anderem David Beckham (44), der zum zweiten Mal in Folge der bestverdienende britische Instagram-Star ist. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht, wie sehr die Kassen durch seinen Auftritt in dem sozialen Netzwerk klingeln.

Es dürfte keine große Überraschung sein, dass David dank der Fotoplattform ganz gut dazuverdient. Doch sein Online-Einkommen fällt sogar wesentlich höher aus, als man es vielleicht annehmen würde. Das Portal Buzz Bingo gab nämlich an, dass der ehemalige Fußballer pro Instagram-Post über 320.000 Euro einheimst. Da er in diesem Jahr 30 bezahlte Beiträge geteilt haben soll, kommt er somit auf ein Insta-Einkommen von sage und schreibe 9,61 Millionen Euro.

Ein anderer Fußballstar nimmt durch sein Social-Media-Profil übrigens noch mehr Geld ein. Mit einer Gage von stolzen 859.000 Euro pro Post kam Cristiano Ronaldo (34) in diesem Jahr auf ein Gesamteinkommen von 42,9 Millionen Euro – allein mit Instagram. Hättet ihr gedacht, dass David und Co. so viel auf Instagram verdienen können? Stimmt ab.

Getty Images David Beckham auf einem roten Teppich

Actionpress/ Dutch Press Photo Agency Cristiano Ronaldo, Fußballer

Getty Images David Beckham, Model

